У “чорнобильській зоні” двоє чоловіків назбирали 40 кг грибів

“Учора надвечір прикордонники відділу “Млачівка” зі співробітниками Нацполіції двічі затримували чоловіків, які збирали гриби у “чорнобильській зоні”. Обоє грибників, жителі сусідніх сіл, незаконно проникли у зону відчуження. На момент зустрічі з правоохоронцями чоловіки назбирали загалом близько 40 кілограмів грибів. Зі слів порушників, збирали для власного вжитку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники поліції оформили на грибників адміністративні протоколи за порушення режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнала радіоактивного забруднення (Стаття 46-1 КУпАП).

“Гриби, зібрані на радіоактивно забрудненій території, вилучили. Поряд з цим прикордонники направили в Нацполіцію повідомлення про виявлення в діях чоловіків ознак кримінального правопорушення. Зокрема, ст. 267-1 Кримінального Кодексу України передбачає відповідальність за переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення без надання передбаченого законом дозволу або проведення дозиметричного контролю продуктів харчування рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин або будь-яких інших об'єктів”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні готують четверте видання Червоної книги.