В Україні готують четверте видання Червоної книги

“У Міндовкілля проводиться робота з підготовки четвертої редакції видання Червоної книги України. Наразі Міністерство отримало результати наукових досліджень погоджені Національною комісією з питань Червоної книги щодо переліку видів тварин, рослин та грибів, які можуть бути включені або виключені з Червоної книги”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на основі цього готуються до затвердження оновлені списки рослинного та тваринного світу, що будуть занесені до четвертого видання.

Так, відповідно до законодавства, пропозиції щодо включення або виключення можуть вносити науково-дослідні установи, державні та громадські організації, а також окремі фахівці та вчені.

Раніше повідомлялося, що в Україні перенесли перевидання Червоної та Зеленої книг України через те, що кошти, спрямовані на відповідну бюджетну програму, були спрямовані на боротьбу з пандемією COVID-19 в Україні.