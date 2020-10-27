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В Украине готовят четвертое издание Красной книги

В Украине готовят четвертое издание Красной книги

Киев  •  УНН

 • 39748 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Министерство окружающей среды и природных ресурсов Украины готовит четвертое издание Красной книги Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"В Минприроды проводится работа по подготовке четвертой редакции издания Красной книги Украины. Сейчас Министерство получило результаты научных исследований, согласованные Национальной комиссией по вопросам Красной книги, относительно перечня видов животных, растений и грибов, которые могут быть включены или исключены из Красной книги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на основе этого готовятся к утверждению обновленные списки растительного и животного мира, которые будут занесены в четвертое издание.

Так, в соответствии с законодательством, предложения о включении или исключении могут вносить научно-исследовательские учреждения, государственные и общественные организации, а также отдельные специалисты и ученые.

Ранее сообщалось, что в Украине перенесли переиздание Красной и Зеленой книги Украины из-за того, что средства, направленные на соответствующую бюджетную программу, были направлены на борьбу с пандемией COVID-19 в Украине.

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