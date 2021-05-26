В июне ЕС утвердит санкции против Беларуси за экстренную посадку Ryanair
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Европейский Союз в июне утвердит четвертый пакет санкций против Беларуси. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк, пишет УНН.
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Как сообщает в своем профиле журналист, в ЕС составят список людей, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair 23 мая, в результате чего был задержан Роман Протасевич.
Он также заявил, что секторальные санкции против Беларуси, скорее всего, будут приняты до августа.
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"Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси должен быть принят в июне. Также должны быть составлены списки лиц, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair. Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель - сделать это до летних каникул ЕС в августе", - написал Йозвяк.
Контекст
В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко , сообщалось в Telegram-канале "Пул первого".
Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и внести новые лица и организации в список санкций.