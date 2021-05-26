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The Guardian

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У червні ЄС затвердить санкції проти Білорусі за екстрену посадку Ryanair

Київ • УНН

 • 15174 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Європейський Союз у червні затвердить четвертий пакет санкцій проти Білорусі. Про це в своєму Twitter повідомив журналіст Рікард Йозвяк, пише УНН.

У червні ЄС затвердить санкції проти Білорусі за екстрену посадку Ryanair

Деталі

Як повідомляє в своєму профілі журналіст, в ЄС складуть список людей, відповідальних за вимушену посадку рейсу Ryanair 23 травня, в результаті чого був затриманий Роман Протасевич.

Він також заявив, що секторальні санкції проти Білорусі, найімовірніше, будуть прийняті до серпня.

Цитата:

"Четвертий пакет санкцій стосовно Білорусі повинен бути прийнятий у червні. Також повинні бути складені списки осіб, відповідальних за вимушену посадку рейсу Ryanair. Секторальні санкції, ймовірно, займуть трохи більше часу, але мета - зробити це до літніх канікул ЄС у серпні", - написав Йозвяк.

Контекст

У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали. 

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі "Пул первого".

Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Саміт ЄС прийняв рішення розширити економічні санкції проти Білорусі та внести нові обличчя та організації до списку санкцій.

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