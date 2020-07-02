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В июне индекс ожиданий деловой активности вырос практически на 10 пунктов - НБУ

В июне индекс ожиданий деловой активности вырос практически на 10 пунктов - НБУ

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КИЕВ. 2 июля. УНН. В июне текущего года улучшилось настроение предпринимателей после коронакризиса, так индекс ожиданий деловой активности вырос практически на 10 пунктов. Об этом сообщил директор департамента статистики и отчетности Национального банка Украины Юрий Половньов в видеокомментарии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Украинский бизнес постепенно оправляется от удара, который нанес ему коронакризмс. Опросы Национального банка свидетельствуют, что настроения предпринимателей в июне улучшились. Индекс ожиданий деловой активности вырос практически на 10 пунктов почти до 46", - отметил Половньов.

По его словам, улучшению настроений бизнеса способствовало постепенное свертывание карантина и восстановления деловой активности в мире.

"Количество пессимистических и оптимистических оценок в секторах торговли и промышленности уже выровнялась. Эти предприятия имеют относительно неплохие ожидания относительно товарооборота и новых заказов", - добавил он.

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По словам Половньова, хуже ситуация в сфере услуг и строительстве. В этих секторах все еще преобладают пессимистические ожидания. В частности, строители обеспокоены довольно низким спросом со стороны своих клиентов.

"Самый сложный период для экономики Украины завершен. По нашим оценкам, уже во втором полугодии экономика Украины должна была перейти к экономическому росту", - подытожил директор департамента статистики и отчетности НБУ.

Как ранее сообщали в НБУ, в 2020 году из-за кризиса прекратится рост реальных доходов населения, которое продолжалось в течение трех последних лет. Основными причинами этого является снижение деловой активности, заработной платы и рост безработицы.

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