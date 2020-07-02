У червні індекс очікувань ділової активності зріс практично на 10 пунктів - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У червні поточного року поліпшився настрій підприємців після коронакризи, так індекс очікувань ділової активності зріс практично на 10 пунктів. Про це повідомив директор департаменту статистики та звітності Національного банку України Юрій Половньов у відеокоментарі, передає УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
“Український бізнес поступово оговтується від удару, якого завдала йому коронакриза. Опитування Національного банку свідчать, що настрої підприємців у червні поліпшилися. Індекс очікувань ділової активності зріс практично на 10 пунктів майже до 46”, — зазначив Половньов.
За його словами, поліпшенню настроїв бізнесу сприяло поступове згортання карантинних обмежень та відновлення ділової активності у світі.
“Кількість песимістичних та оптимістичних оцінок в секторах торгівлі та промисловості вже вирівнялася. Ці підприємства мають відносно непогані очікування щодо товарообігу і нових замовлень”, — додав він.
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За словами Половньова, гірша ситуація в сфері послуг і будівництві. У цих секторах все ще переважають песимістичні очікування. Зокрема, будівельники занепокоєні досить низьким попитом з боку своїх клієнтів.
“Найскладніший період для економіки України завершено. За нашими оцінками, вже у другому півріччі економіка України мала перейти до економічного зростання”, — підсумував директор департаменту статистики та звітності НБУ.
Як раніше повідомляли у НБУ, у 2020 році через кризу припиниться зростання реальних доходів населення, яке тривало протягом трьох останніх років. Основними причинами цього є зниження ділової активності, заробітної плати і зростання безробіття.