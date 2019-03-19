В Черновцах во дворе частного дома взорвалась граната

"Сегодня, 19 марта, около 9:00, на спецлинию "102" поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестные лица во двор соседа ночью бросили гранату, которая взорвалась. В результате взрыва повреждены 2 автомобиля и окна дома", - говорится в сообщении.

В полиции сообщают, что в результате взрыва гранаты никто не пострадал. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Международный женский день сын нечаянно подорвал мать гранатой во время праздничного застолья. В результате инцидента женщина оказалась в реанимации.



