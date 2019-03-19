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У Чернівцях на подвір’ї приватного будинку вибухнула граната

Київ • УНН

 • 9245 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні, 19 березня, у Чернівцях на подвір’ї приватного будинку вибухнула граната, яку кинули невідомі особи. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.

У Чернівцях на подвір’ї приватного будинку вибухнула граната

“Сьогодні, 19 березня, близько 9 години, на спецлінію „102“ надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що невідомі особи на подвір’я сусіда вночі кинули гранату, яка вибухнула. Внаслідок вибуху пошкоджено 2 автомобілі та вікна будинку”, — йдеться у повідомленні.

У поліції повідомляють, що внаслідок вибуху гранати ніхто не постраждав. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

Поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, на Міжнародний жіночий день син ненароком підірвав матір гранатою під час святкового застілля. В результаті інциденту жінка опинилась в реанімації.

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