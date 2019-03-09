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На 8 березня чоловік ненароком підірвав матір гранатою

На 8 березня чоловік ненароком підірвав матір гранатою

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. На Міжнародний жіночий день син ненароком підірвав матір гранатою під час святкового застілля. В результаті інциденту жінка опинилась в реанімації, повідомляє УНН з посиланням на поліцію Харківської області. 

8 березня в Чугуєві син та мати разом вживали алкоголь. Під час застілля нетверезий чоловік вирішив показати матері гранату, однак через необережне поводження боєприпас упав на підлогу, стався вибух, який травмував і матір, і сина.

В результаті події до обох із осколковими пораненнями доставили до лікарні. Матір перебуває у тяжкому стані у реанімації, стан її сина стабільний.

За інформацією поліцейських, постраждалій 46 років, а її 26-річний син раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, в тому числі за вчинення хуліганських дій.

З місця події експерти вилучили фрагменти гранати "Ф-1". Місце придбання та мета зберігання боєприпасу встановлюються.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 (замах на умисне убивство) із приміткою "нещасний випадок".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Одесі знайшли тіло невідомого з ушкодженнями, характерними для тих, що виникають у результаті вибуху.

Як з’ясувалося, чоловік зберігав у себе вдома цілий арсенал небезпечних іграшок, серед яких ручні гранати різних типів, запали та боєприпаси до вогнепальної зброї.

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