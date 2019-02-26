Загиблий від вибуху в Одесі чоловік виявився відомим колишнім АТОвцем та активістом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Встановлено особу чоловіка, якого вчора знайшли в Одесі біля воріт Селекційно-генетичного інституту на Овідіопольській дорозі. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook радник начальника обласного управління Нацполіціі Руслан Форостяк, передає УНН.
“Особу чоловіка, тіло якого виявили вчора вранці в районі селекціонного інституту встановлено, ним виявився відомий в Одесі колишній атовець та активіст. Як з’ясувалося, чоловік зберігав у себе вдома цілий арсенал небезпечних іграшок, серед яких ручні гранати різних типів, запали та боєприпаси до вогнепальної зброї”, — написав Форостяк.
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За попередніми даними вибухнула РГД 5 в правій руці, кільце чоловік тримав у лівій.
Фростяк додав, відповідаючи на питання, що колишній атовець мав би знатися на зброї і не допустити вибуху гранати в руках.
“Попередню відповідь на це питання можливо надає той факт, що серед знайдених поліцейськими запалів виявлено один з „підрізаною“ запобіжною чекою, при застосуванні такого запалу, чека не працює, тож ймовірно в руках у загиблого опинилася граната саме з таким запалом, що і привело до трагедії, але остаточну відповідь на це питання та на інші дасть офіційне слідство, яке триває”, — додав радник начальника обласного управління Нацполіціі.
Нагадаємо, вчора, 25 лютого в Одесі знайшли тіло невідомого, з ушкодженнями, характерними для тих, що виникають у результаті вибуху.