В Одесі посеред вулиці знайшли тіло загиблого від вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. В Одесі знайшли тіло невідомого, з ушкодженнями, характерними для тих, що виникають у результаті вибуху. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в Одеській області.
"Тіло невідомого було виявлене сьогодні вранці біля воріт Селекційно-генетичного інституту на Овідіопольській дорозі. Ушкодження, виявлені на тілі, характерні для тих, що виникають в результаті вибуху", - вказали у поліції.
Зараз на місці події працюють поліцейські.
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"Попередня причина смерті – нещасний випадок внаслідок необережного поводження з гранатою. Під час огляду з місця події вилучені осколки та чека від гранати", - додали у поліції.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок" та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Одещині горіла пилорама, є загиблий.