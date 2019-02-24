На Одещині горіла пилорама, є загиблий

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Вчора, 23 лютого, на Одещині у селищі Великодолинське Овідіопольського району сталася пожежа на пилорамі. В результаті події загинув чоловік. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, передає УНН.

“Вчора, 23 лютого, близько дев’ятої години вечора до поліції надійшло повідомлення про пожежу у цеху по обробці деревини у селищі Великодолинське Овідіопольського району”, — йдеться у повідомленні.

Після ліквідації вогню, що охопив площу близько 400 квадратних метрів, на місці пожежі було виявлено тіло 60-річного чоловіка, який, за наявною інформацією, був працівником цього підприємства.

Ще один робітник отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні з попереднім діагнозом — перелом кісток стопи.

У поліції додали, наразі причини пожежі та смерті загиблого встановлюються. Попередня причина займання — замикання електропроводки.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на вулиці Бориспільській, 53, що у Дарницькому районі столиці, сталася пожежа у гаражному кооперативі. Під час пожежі в ангарі вибухнуло кілька газових балонів.

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