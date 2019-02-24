В Одесской области горела пилорама, есть погибший

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 11976 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 36370 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119066 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122058 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124111 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122347 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154281 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117317 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141265 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145174 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Одесской области горела пилорама, есть погибший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Вчера, 23 февраля, в Одесской области в поселке Великодолинское Овидиопольского района произошел пожар на пилораме. В результате происшествия погиб мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.

"Вчера, 23 февраля, около девяти часов вечера в полицию поступило сообщение о пожаре в цехе по обработке древесины в поселке Великодолинское Овидиопольского района", - говорится в сообщении.

После ликвидации огня, охватившего площадь около 400 квадратных метров, на месте пожара было обнаружено тело 60-летнего мужчины, который, по имеющейся информации, был работником этого предприятия.

Еще один рабочий получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом - перелом костей стопы.

В полиции добавили, пока причины пожара и смерти погибшего устанавливаются. Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью - ред.) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, на улице Бориспольской, 53, что в Дарницком районе столицы, произошел пожар в гаражном кооперативе. Во время пожара в ангаре взорвалось несколько газовых баллонов.

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