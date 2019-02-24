У Києві горів гаражний кооператив, вибухнули газові балони

“На місце події було одразу ж направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце події було встановлено, що на території гаражного кооперативу горить ангар на площі 250 кв. м. О 20:20 пожежу було локалізовано, а о 21:05-ліквідовано”, — йдеться у повідомленні.

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Рятувальники додали, що ангарі знаходились паливно-мастильні матеріали, а також на території кооперативу не було пожежного водопостачання, тому рятувальникам довелось прокладати магістральні лінії на відстань більше ніж 500 м та здійснювати постійний підвіз води.

Під час пожежі в ангарі вибухнуло кілька газових балонів.

Рятувальник не допустили розповсюдження пожежі на поруч розташовані гаражі. На щастя, загиблих та травмованих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.

На місце події виїжджало 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 55 чоловік особового складу.

Нагадаємо, у місті Павлоград Дніпропетровської області під час пожежі вогнеборцями врятовано 10 мешканців багатоповерхівки.