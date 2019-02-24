У Дніпропетровській області під час пожежі у багатоповерхівці - врятовано 10 людей

23 лютого о 20:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у квартирі багатоверхового будинку по вулиці Толстова міста Павлоград.

За вказаною адресою направлено чергові відділення 27 та 37 державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла у трикімнатній квартирі, розташованій на 1 поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Рятувальники повідомили: “За уточненою інформацією за допомогою спецзасобів співробітниками Служби порятунку „101“ було врятовано 10 осіб, з них 2 дитини, а саме:



з 2-го поверху будинку за допомогою триколінної драбини врятовано двох жінок та чоловіка;



з 4-го поверху будинку по автодрабині знято чоловіка, жінку та 15-річного хлопчика;



ланкою газодимозахисної служби з квартири, розташованої на 5 поверсі, винесено хлопчика, 2016 року народження;



за допомогою ношей по сходовій клітині винесено із задимленого під’їзду ще трьох жінок.



Працівниками швидкої медичної допомоги проведено огляд всіх врятованих осіб”.

За остаточними даними до Павлоградської міської лікарні № 4 госпіталізовано 4 особи: з отруєнням продуктами горіння легкого ступеню дві жінки, 64-х та 82-х років, а також 15-річний хлопчик. 70-річну жінку, яка перебувала без свідомості, у тяжкому стані направлено до реанімаційного відділення цього ж медичного закладу. Пожежу локалізовано о 21:05 та ліквідовано о 22:20.