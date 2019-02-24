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У Дніпропетровській області під час пожежі у багатоповерхівці - врятовано 10 людей

У Дніпропетровській області під час пожежі у багатоповерхівці - врятовано 10 людей

Київ • УНН

 • 9748 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. У місті Павлоград Дніпропетровської області під час пожежі вогнеборцями врятовано 10 мешканців багатоповерхівки, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у регіоні.

23 лютого о 20:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у квартирі багатоверхового будинку по вулиці Толстова міста Павлоград.

За вказаною адресою направлено чергові відділення 27 та 37 державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла у трикімнатній квартирі, розташованій на 1 поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Рятувальники повідомили: “За уточненою інформацією за допомогою спецзасобів співробітниками Служби порятунку „101“ було врятовано 10 осіб, з них 2 дитини, а саме:

  • з 2-го поверху будинку за допомогою триколінної драбини врятовано двох жінок та чоловіка;
  • з 4-го поверху будинку по автодрабині знято чоловіка, жінку та 15-річного хлопчика;
  • ланкою газодимозахисної служби з квартири, розташованої на 5 поверсі, винесено хлопчика, 2016 року народження;
  • за допомогою ношей по сходовій клітині винесено із задимленого під’їзду ще трьох жінок.

Працівниками швидкої медичної допомоги проведено огляд всіх врятованих осіб”.

За остаточними даними до Павлоградської міської лікарні № 4 госпіталізовано 4 особи: з отруєнням продуктами горіння легкого ступеню дві жінки, 64-х та 82-х років, а також 15-річний хлопчик. 70-річну жінку, яка перебувала без свідомості, у тяжкому стані направлено до реанімаційного відділення цього ж медичного закладу. Пожежу локалізовано о 21:05 та ліквідовано о 22:20.

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