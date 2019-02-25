В Одессе посреди улицы нашли тело погибшего от взрыва

"Тело неизвестного было обнаружено сегодня утром у ворот Селекционно-генетического института на Овидиопольской дороге. Повреждения, обнаруженные на теле, характерны для тех, которые возникают в результате взрыва", - указали в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские.

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"Предварительная причина смерти - несчастный случай в результате неосторожного обращения с гранатой. Во время осмотра с места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты", - добавили в полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области горела пилорама, есть погибший.