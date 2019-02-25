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У Рівному обстріляли будинок судді

У Рівному обстріляли будинок судді

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Рівному обстріляли будинок судді та кинули на подвір'я гранату. Внаслідок інциденту пошкоджено будівлю, проте постраждалих нема, повідомляє УНН з посиланням на обласну поліцію.

Опів на другу ночі невідомі кинули на подвір'я 57-річного рівненського судді гранату РГД-5, вибух якої пошкодив фасад будинку.

Також невідомі обстріляли будинок зі зброї на базі автомата Калашникова, проте лише пошкодили вікно. На подвір'ї поліцейські знайшли уламки гранати та 12 гільз.

Наразі мотивом злочину вважається професійна діяльність потерпілого, відкрито кримінальне провадження за статтею "Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя".

Раніше УНН повідомляв, що у Дніпровському районі Києва обікрали помешкання судді

Українські Національні Новини

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