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Обікрали помешкання судді Окружного адмінсуду столиці

Обікрали помешкання судді Окружного адмінсуду столиці

Київ • УНН

 • 31739 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Дніпровському районі Києва обікрали помешкання судді. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Квартира належить одній з суддів Окружного адмінсуду Києва та її батькам. Зловмисники, поки господарів не було вдома, проникли до помешкання пошкодивши дверний замок. Вони забрали гроші, ювелірні вироби та комп’ютерну техніку. За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст. 185 КК України - крадіжка). Сума завданих збитків встановлюється.

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Як повідомляв УНН, у Києві було скоєно розбійний напад на обмін валют.

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