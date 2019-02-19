Обокрали квартиру судьи Окружного админсуда столицы

Квартира принадлежит одной из судей Окружного админсуда Киева и его родителям. Злоумышленники, пока хозяев не было дома, проникли в помещение повредив дверной замок. Они забрали деньги, ювелирные изделия и компьютерную технику. По данному факту начато досудебное расследование (ст. 185 УК Украины - кража). Сумма нанесенного ущерба устанавливается.



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Как сообщал УНН, в Киеве было совершено разбойное нападение на обмен валют.