У столиці іноземці пограбували іноземця

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Києві громадяни Азербайджану пограбували громадянина Великої Британії. Про це УНН розповіли правоохоронці.

Подія сталася вночі на вул. Велика Житомирська. Четверо чоловіків оточили громадянина Великої Британії та зірвали з його руки Rolex. Після чого з награбованим втекли з місця злочину. Потерпілий звернувся до поліції. Незабаром за підозрою у скоєнні злочину були затримані четверо громадян Азербайджану. Вкрадений годинник був у затриманих.

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Триває досудове розслідування за ст. 1186 КК України (грабіж).

Як повідомляв УНН, у Рівному затримали чоловіка, який хотів обікрасти собор

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