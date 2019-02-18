У столиці іноземці пограбували іноземця

Подія сталася вночі на вул. Велика Житомирська. Четверо чоловіків оточили громадянина Великої Британії та зірвали з його руки Rolex. Після чого з награбованим втекли з місця злочину. Потерпілий звернувся до поліції. Незабаром за підозрою у скоєнні злочину були затримані четверо громадян Азербайджану. Вкрадений годинник був у затриманих.



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Триває досудове розслідування за ст. 1186 КК України (грабіж).



Як повідомляв УНН, у Рівному затримали чоловіка, який хотів обікрасти собор.