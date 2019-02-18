В столице иностранцы ограбили иностранца
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Киеве граждане Азербайджана ограбили гражданина Великобритании. Об этом УНН рассказали правоохранители.
Происшествие произошло ночью на ул. Большая Житомирская. Четверо мужчин окружили гражданина Великобритании и сорвали с его руки Rolex. После чего с похищенным скрылись с места преступления. Потерпевший обратился в полицию. Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны четверо граждан Азербайджана. Украденные часы были у задержанных.
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Продолжается досудебное расследование по ст. 1186 УК Украины (грабеж).
Как сообщал УНН, в Киеве задержали мужчину, который хотел обокрасть собор.