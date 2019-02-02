У Рівному затримали чоловіка, який хотів обікрасти собор

"Слідчо-оперативна група встановила, що 34-річний уродженець Хмельницької області після закінчення богослужіння заховався у соборі. Коли ж всі двері зачинили, чоловік розпочав "справу". Зловмисник розбив чотири скриньки для пожертв, звідки забрав у кишені лише крупні купюри на загальну суму 7200 гривень. Коли ж чоловік намагався вибити одні із дверей, звуки почув диякон, який обходив територію", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.



"Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні крадіжки та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває досудове розслідування", - зазначається в повідомленні.



Також, як з’ясувалося, що уродженець Хмельниччини вже притягався до кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення, вчинені на території інших областей. Крім того, наразі розшукується за скоєння злочинів на Тернопільщині.



Нагадаємо, в Бразилії камери спостереження зафіксували вражаючу сцену спроби пограбування пастора євангелістської церкви, в ході якої один із зловмисників раптово помер. Інцидент потрапив на камеру у місті Гуарульюс.