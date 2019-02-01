Зловмисник хотів пограбувати пастора і раптово помер

Інцидент потрапив на камеру у місті Гуарульюс. Троє чоловіків оточили автомобіль пастора, який сидів разом із жінкою на передніх місцях. Один з них відкрив водійські двері і раптово впав на землю.

Один з чоловіків після цього втік геть, але згодом повернувся і спробував відтягнути свого товариша після марних намагань привести його до тями. В цей час пастор та жінка вибігли з машини.

Третій чоловік також спробував зарадити лежачому на проїжджій частині, але, пересвідчившись у його смерті, зробив постріл у сторону пастора і заліз у машину.

Наразі повідомлень про затримання не надходило, усі нападники залишаються невідомими.

Нагадаємо, у 2016 році в Кіровоградській області чоловік загинув від ураження струмом при спробі вкрасти елементи контактної мережі електропостачання залізниць.

У 2012 році в Росії злодій-домушник застряг у вікні та помер від серцевого нападу.