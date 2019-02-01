Злоумышленник хотел ограбить пастора и внезапно умер
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Бразилии камеры наблюдения зафиксировали впечатляющую сцену попытки ограбления пастора евангелистской церкви, в ходе которой один из злоумышленников внезапно умер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео, опубликованное Daily Mail.
Инцидент попал на камеру в городе Гуарульюс. Трое мужчин окружили автомобиль пастора, который сидел вместе с женщиной на передних местах. Один из них открыл водительскую дверь и внезапно упал на землю.
Один из мужчин после этого убежал прочь, но впоследствии вернулся и попытался оттянуть своего товарища после тщетных попыток привести его в чувство. В это время пастор и женщина выбежали из машины.
Третий человек также попытался помочь лежащему на проезжей части, но, убедившись в его смерти, произвел выстрел в сторону пастора и залез в машину.
Сообщений о задержании не поступало, все нападавшие остаются неизвестными.
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