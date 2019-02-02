В Ровно задержан мужчина, который хотел обокрасть собор

"Следственно-оперативная группа установила, что 34-летний уроженец Хмельницкой области по окончании богослужения спрятался в соборе. Когда все двери закрыли, человек начал "дело". Злоумышленник разбил четыре ящика для пожертвований, откуда забрал в кармане только крупные купюры на общую сумму 7200 гривен. Когда же человек пытался выбить одна из дверей, звуки услышал диакон, который обходил территорию", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.



"Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении кражи и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование", - отмечается в сообщении.



Также, как выяснилось, что уроженец Хмельницкой области уже привлекался к уголовной ответственности за уголовные преступления, совершенные на территории других областей. Кроме того, сейчас разыскивается за совершение преступлений в Тернопольской области.



Напомним, в Бразилии камеры наблюдения зафиксировали впечатляющую сцену попытки ограбления пастора евангелистской церкви, в ходе которой один из злоумышленников внезапно умер. Инцидент попал на камеру в городе Гуарульюс.