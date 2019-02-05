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Школярі винесли з поштового відділення гроші та золоті вироби

Школярі винесли з поштового відділення гроші та золоті вироби

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Двох школярів та 18-річного хлопця запідозрили у пограбуванні працівниці поштового відділення у Тернопільській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.

Так, до поліції звернулася працівниця поштового відділення.

"Жінка повідомила, що в ніч з 31 січня на 1 лютого до приміщення пошти, пошкодивши вхідні двері, проникла невідома особа і викрала її гаманець із грошовими коштами в сумі 2000 гривень та золотими виробами. Вартість втраченого потерпіла оцінила у понад 25 тисяч гривень", - розповіли у ГУНП.

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З’ясувалося, до злочину причетні 18-річний житель Вільхівця та двоє його знайомих: дев’ятикласник та учениця восьмого класу - також жителі цього села, уточнили в поліції.

"За попередніми даними, ініціатором крадіжки був старший з компанії. Молоді люди, знаючи, що на пошті можуть зберігатися кошти, вирішили проникнути туди. Розраховували на чималий куш, та вдалося знайти лише гаманець працівниці з двома тисячами гривень та ювелірними прикрасами", - йдеться в повідомленні.

Крадії розділили гроші одразу, а наступного дня почали спродувати золоті прикраси. Першим до ювелірної крамниці в сусідньому селищі Мельниця-Подільська частину вкраденого поніс 18-річний юнак.

"Хлопець придумав історію про те, як на вулиці знайшов золоту прикрасу і, порадившись з матір’ю, вирішив здати її на лом. Виручив молодик тисячу гривень", - зазначили у поліції.

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До тієї ж крамниці понесла золоту каблучку і сережки його 14-річна спільниця.

"Дівчина прийшла з краденим до тієї ж крамниці, щоправда, вже під кінець робочого дня. Просила за все чотири тисячі гривень, викликаючи у продавця співчуття історію про те, що мати - за кордоном, а єдина рідна людина - бабуся - зламала ногу, тож потрібно негайно везти в лікарню на операцію. Вартість лому продавець оцінила у 3200, проте на руки школярка отримала на тисячу менше, так як в касі більше не було готівки. За рештою мала прийти наступного дня", - прокоментували у ГУНП.

У третього співучасника злочину золоті вироби вилучили поліцейські. Зловмисники витратили майже всі гроші.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікували частиною 3 статті 185 ККУ - крадіжка, поєднана з проникненням в приміщення.

"18-річному молодику також інкриміновано втягнення у злочинну діяльність неповнолітніх. Триває досудове розслідування", - додали в поліції.

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Нагадаємо, на платформі залізничного вокзалу у Києві скоїли розбійний напад на чоловіка. За скоєння цього злочину затримали неповнолітнього.

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