Школьники вынесли из почтового отделения деньги и золотые изделия

Так, в полицию обратилась работница почтового отделения.

"Женщина сообщила, что в ночь с 31 января на 1 февраля в помещение почты, повредив входную дверь, проник неизвестный и похитил ее кошелек с денежными средствами в сумме 2000 гривен и золотыми изделиями. Стоимость утраченного потерпевшая оценила в более 25 тысяч гривен", - рассказали в ГУНП.

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Выяснилось, к преступлению причастны 18-летний житель Ольховца и двое его знакомых: девятиклассник и ученица восьмого класса - также жители этого села, уточнили в полиции.

"По предварительным данным, инициатором кражи был старший из компании. Молодые люди, зная, что на почте могут храниться средства, решили проникнуть туда. Рассчитывали на большой куш, и удалось найти только кошелек работницы с двумя тысячами гривен и ювелирными украшениями", - говорится в сообщении.

Воры разделили деньги сразу, а на следующий день начали продавать золотые украшения. Первым в ювелирный магазин в соседнем поселке Мельница-Подольская часть украденного понес 18-летний юноша.

"Парень придумал историю о том, как на улице нашел золотое украшение и, посоветовавшись с матерью, решил сдать его на лом. Выручил молодой тысячу гривен", - отметили в полиции.

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К той же лавке понесла золотое кольцо и серьги его 14-летняя сообщница.

"Девушка пришла с краденым в ту же лавку, правда, уже под конец рабочего дня. Просила всего четыре тысячи гривен, вызывая у продавца сочувствие историю о том, что мать - за рубежом, а единственный родной человек - бабушка - сломала ногу, поэтому нужно немедленно везти в больницу на операцию. Стоимость лома продавец оценила в 3200, однако на руки школьница получила на тысячу меньше, так как в кассе больше не было наличных. За остальным должна была прийти на следующий день", - прокомментировали в ГУНП.

У третьего соучастника преступления золотые изделия изъяли полицейские. Злоумышленники потратили почти все деньги.

Сведения по этому факту внесли в Единый реестр досудебных расследований и квалифицировали части 3 статьи 185 УК - кража, соединенная с проникновением в помещение.

"18-летнему молодому человеку также инкриминируется вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних. Продолжается досудебное расследование", - добавили в полиции.

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Напомним, на платформе железнодорожного вокзала в Киеве совершили разбойное нападение на мужчину. За совершение этого преступления задержали несовершеннолетнего.