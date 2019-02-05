Школьники вынесли из почтового отделения деньги и золотые изделия

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76034 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100999 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135657 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134159 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131511 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125965 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163366 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117912 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145332 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сколько новорожденных зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили

Сколько новорожденных зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили

8 марта, 14:07 • 29766 просмотра
Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

8 марта, 14:55 • 44567 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

8 марта, 15:58 • 50955 просмотра
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

17:14 • 41110 просмотра
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

17:53 • 31465 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 128267 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 163367 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 174447 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 185530 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 243187 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 135657 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 101066 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 105451 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108269 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107801 просмотра
Актуальное
Школьники вынесли из почтового отделения деньги и золотые изделия

Школьники вынесли из почтового отделения деньги и золотые изделия

Киев  •  УНН

 • 11366 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Двух школьников и 18-летнего парня подозревают в ограблении работницы почтового отделения в Тернопольской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.

Так, в полицию обратилась работница почтового отделения.

"Женщина сообщила, что в ночь с 31 января на 1 февраля в помещение почты, повредив входную дверь, проник неизвестный и похитил ее кошелек с денежными средствами в сумме 2000 гривен и золотыми изделиями. Стоимость утраченного потерпевшая оценила в более 25 тысяч гривен", - рассказали в ГУНП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вор вынес из квартиры пенсионерки 55 тысяч долларов

Выяснилось, к преступлению причастны 18-летний житель Ольховца и двое его знакомых: девятиклассник и ученица восьмого класса - также жители этого села, уточнили в полиции.

"По предварительным данным, инициатором кражи был старший из компании. Молодые люди, зная, что на почте могут храниться средства, решили проникнуть туда. Рассчитывали на большой куш, и удалось найти только кошелек работницы с двумя тысячами гривен и ювелирными украшениями", - говорится в сообщении.

Воры разделили деньги сразу, а на следующий день начали продавать золотые украшения. Первым в ювелирный магазин в соседнем поселке Мельница-Подольская часть украденного понес 18-летний юноша.

"Парень придумал историю о том, как на улице нашел золотое украшение и, посоветовавшись с матерью, решил сдать его на лом. Выручил молодой тысячу гривен", - отметили в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несовершеннолетний грабил пенсионеров в Одесской области

К той же лавке понесла золотое кольцо и серьги его 14-летняя сообщница.

"Девушка пришла с краденым в ту же лавку, правда, уже под конец рабочего дня. Просила всего четыре тысячи гривен, вызывая у продавца сочувствие историю о том, что мать - за рубежом, а единственный родной человек - бабушка - сломала ногу, поэтому нужно немедленно везти в больницу на операцию. Стоимость лома продавец оценила в 3200, однако на руки школьница получила на тысячу меньше, так как в кассе больше не было наличных. За остальным должна была прийти на следующий день", - прокомментировали в ГУНП.

У третьего соучастника преступления золотые изделия изъяли полицейские. Злоумышленники потратили почти все деньги.

Сведения по этому факту внесли в Единый реестр досудебных расследований и квалифицировали части 3 статьи 185 УК - кража, соединенная с проникновением в помещение.

"18-летнему молодому человеку также инкриминируется вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних. Продолжается досудебное расследование", - добавили в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними

Напомним, на платформе железнодорожного вокзала в Киеве совершили разбойное нападение на мужчину. За совершение этого преступления задержали несовершеннолетнего.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы