У Києві намагалися обікрасти обмін валют
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Києві було скоєно розбійний напад на обмін валют. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Невідомий чоловік увірвався в приміщення і погрожуючи пістолетом касиру, побив його, вимагаючи відкрити сейф.
На щастя касир швидко зорієнтувався та викликав охорону.
За фактом розбійного нападу відкрито кримінальне провадження.
Нападника, який втік з місця злочину розшукують правоохоронці.
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