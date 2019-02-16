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США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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У Києві намагалися обікрасти обмін валют

У Києві намагалися обікрасти обмін валют

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Києві було скоєно розбійний напад на обмін валют. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

Невідомий чоловік увірвався в приміщення і погрожуючи пістолетом касиру, побив його, вимагаючи відкрити сейф.

На щастя касир швидко зорієнтувався та викликав охорону.

За фактом розбійного нападу відкрито кримінальне провадження.

Нападника, який втік з місця злочину розшукують правоохоронці.

Як повідомляв УНН, в Івано-Франківську злочинці обікрали квартиру прокурора

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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