В Киеве пытались обокрасть обмен валют

Неизвестный мужчина ворвался в помещение и угрожая пистолетом кассиру, избил его, требуя открыть сейф.

К счастью кассир быстро сориентировался и вызвал охрану.

По факту разбойного нападения открыто уголовное производство.

Нападающего, который скрылся с места преступления разыскивают правоохранители.



Как сообщал УНН, в Ивано-Франковске преступники обокрали квартиру прокурора.