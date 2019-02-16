В Киеве пытались обокрасть обмен валют
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Киеве было совершено разбойное нападение на обмен валют. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Неизвестный мужчина ворвался в помещение и угрожая пистолетом кассиру, избил его, требуя открыть сейф.
К счастью кассир быстро сориентировался и вызвал охрану.
По факту разбойного нападения открыто уголовное производство.
Нападающего, который скрылся с места преступления разыскивают правоохранители.
Как сообщал УНН, в Ивано-Франковске преступники обокрали квартиру прокурора.