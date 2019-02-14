В Івано-Франківську злочинці обікрали квартиру прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Помешкання прокурора місцевої прокуратури обікрали в Івано-Франківську. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Невідомі підібрали ключі до замків вхідних дверей та проникли до квартири поки господаря не було вдома. Зловмисникам вдалося заволодіти коштами на загальну суму близько тисячі доларів та ювелірними виробами. Загальна сума збитків наразі встановлюється.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 185 КК України – крадіжка.
Нагадаємо, у Кропивницькому обікрали квартиру прокурора.
Як повідомляв УНН, в Краматорську Донецької області невідомі також обікрали квартиру прокурора місцевої прокуратури.