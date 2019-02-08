У Кропивницькому обікрали квартиру прокурора

Злодії підібрали ключ до перших вхідних дверей, а другі просто вибили і проникли в квартиру поки господарів не було вдома.

Зловмисники забрали кілька наручних годинників, ювелірні прикраси, ноутбук та мобільні телефони. Загальна сума збитків встановлюється.



Розпочато розслідування по ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).



Як повідомляв УНН, в Краматорську Донецької області невідомі також обікрали квартиру прокурора місцевої прокуратури.