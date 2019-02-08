В Краматорске ограбили квартиру прокурора

Злоумышленники проникли в квартиру во время отсутствия хозяев, подобрав ключи. Из квартиры прокурора вынесли почти 200 тысяч гривен, а также ювелирные украшения. Общая сумма убытков еще устанавливается. По данному факту начато уголовное расследование по ст. 185 Криминального кодекса Украины – кража.



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Как сообщал УНН, в течение прошлого года из органов прокуратуры уволили 150 коррумпированных прокуроров, причем 60 из них являются фигурантами уголовных производств.