В Краматорске ограбили квартиру прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Краматорске Донецкой области неизвестные обворовали квартиру прокурора местной прокуратуры. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Злоумышленники проникли в квартиру во время отсутствия хозяев, подобрав ключи. Из квартиры прокурора вынесли почти 200 тысяч гривен, а также ювелирные украшения. Общая сумма убытков еще устанавливается. По данному факту начато уголовное расследование по ст. 185 Криминального кодекса Украины – кража.
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Как сообщал УНН, в течение прошлого года из органов прокуратуры уволили 150 коррумпированных прокуроров, причем 60 из них являются фигурантами уголовных производств.