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У Краматорську пограбували квартиру прокурора

У Краматорську пограбували квартиру прокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Краматорську Донецької області невідомі обікрали квартиру прокурора місцевої прокуратури. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.

Зловмисники проникли в квартиру під час відсутності господарів, підібравши ключі. З квартири прокурора винесли майже 200 тисяч гривень, а також ювелірні прикраси. Загальна сума збитків ще встановлюється. За даним фактом розпочато кримінальне розслідування за ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка.

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Як повідомляв УНН, протягом минулого року з органів прокуратури звільнили 150 корумпованих прокурорів, причому 60 з них є фігурантами кримінальних проваджень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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