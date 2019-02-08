У Краматорську пограбували квартиру прокурора

Зловмисники проникли в квартиру під час відсутності господарів, підібравши ключі. З квартири прокурора винесли майже 200 тисяч гривень, а також ювелірні прикраси. Загальна сума збитків ще встановлюється. За даним фактом розпочато кримінальне розслідування за ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка.



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Як повідомляв УНН, протягом минулого року з органів прокуратури звільнили 150 корумпованих прокурорів, причому 60 з них є фігурантами кримінальних проваджень.