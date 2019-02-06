В прошлом году уволили 150 коррумпированных прокуроров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В течение прошлого года из органов прокуратуры уволили 150 коррумпированных прокуроров, причем 60 из них являются фигурантами уголовных производств. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает корреспондент УНН.
"В ходе очистки прокуратуры мы также лишились 150 коррумпированных прокуроров, которые были уволены после дисциплинарных взысканий, а 60 из них являются фигурантами уголовных дел, дела по 32 из них направлены в суд", - отметил генпрокурор.
По его словам, также за прошлый год к ответственности за коррупцию были привлечены 612 работников Нацполиции, 224 - работников госадминистраций, причастных к правящим партиям, 177 - Государственной таможенной службы, 159 - ГФС, 158 - Вооруженных сил, 126 - пограничников, 100 - Государственной пенитенциарной службы, 61 - органов прокуратуры, 23 - Службы безопасности Украины.
Напомним, за последние 5 лет в Украине осудили 2637 коррупционеров, а в государственный бюджет возвращено 3,9 млрд долларов, присвоенных нечистыми на руку чиновниками.