Минулого року звільнили 150 корумпованих прокурорів

"У ході очищення прокуратури ми також позбулися 150 корумпованих прокурорів, які були звільнені після дисциплінарних стягнень, а 60 з них є фігурантами кримінальних справ, справи щодо 32 з них направлені до суду", - зазначив Генпрокурор.

За його словами, також за минулий рік до відповідальності за корупцію було притягнуто 612 працівників Нацполіції, 224 - працівників держадміністрацій, причетних до правлячих партій, 177 - Державної митної служби, 159 - ДФС, 158 - Збройних сил, 126 - прикордонників, 100 - Державної пенітенціарної служби, 61 - органів прокуратури, 23 - Служби безпеки України.

Нагадаємо, за останні 5 років в Україні засудили 2637 корупціонерів, а до державного бюджету повернуто 3,9 млрд доларів, привласнених нечистими на руку чиновниками.