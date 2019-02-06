Минулого року звільнили 150 корумпованих прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Протягом минулого року з органів прокуратури звільнили 150 корумпованих прокурорів, причому 60 з них є фігурантами кримінальних проваджень. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає кореспондент УНН.
"У ході очищення прокуратури ми також позбулися 150 корумпованих прокурорів, які були звільнені після дисциплінарних стягнень, а 60 з них є фігурантами кримінальних справ, справи щодо 32 з них направлені до суду", - зазначив Генпрокурор.
За його словами, також за минулий рік до відповідальності за корупцію було притягнуто 612 працівників Нацполіції, 224 - працівників держадміністрацій, причетних до правлячих партій, 177 - Державної митної служби, 159 - ДФС, 158 - Збройних сил, 126 - прикордонників, 100 - Державної пенітенціарної служби, 61 - органів прокуратури, 23 - Служби безпеки України.
Нагадаємо, за останні 5 років в Україні засудили 2637 корупціонерів, а до державного бюджету повернуто 3,9 млрд доларів, привласнених нечистими на руку чиновниками.