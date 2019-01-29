КИЇВ. 29 січня. УНН. За останні 5 років в Україні засудили 2637 корупціонерів, а до державного бюджету повернуто 3,9 млрд доларів, привласнених нечистими на руку чиновниками. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час форуму "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", передає кореспондент УНН.