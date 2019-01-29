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За останні 5 років в Україні засудили 2637 корупціонерів

За останні 5 років в Україні засудили 2637 корупціонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. За останні 5 років в Україні засудили 2637 корупціонерів, а до державного бюджету повернуто 3,9 млрд доларів, привласнених нечистими на руку чиновниками. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час форуму "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", передає кореспондент УНН.

"Судові вироки отримали 2637 корупціонерів, а до державної скарбниці повернуто 3,9 млрд доларів", - зазначив голова ГПУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці вважають найбільшою проблемою держави корупцію

Луценко також додав, що "про боротьбу з корупцією можна довго говорити".

Нагадаємо, щороку світова економіка втрачає 2,6 трлн доларів через високий рівень корупції у країнах.

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