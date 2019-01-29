За останні 5 років в Україні засудили 2637 корупціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. За останні 5 років в Україні засудили 2637 корупціонерів, а до державного бюджету повернуто 3,9 млрд доларів, привласнених нечистими на руку чиновниками. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час форуму "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", передає кореспондент УНН.
"Судові вироки отримали 2637 корупціонерів, а до державної скарбниці повернуто 3,9 млрд доларів", - зазначив голова ГПУ.
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Луценко також додав, що "про боротьбу з корупцією можна довго говорити".
Нагадаємо, щороку світова економіка втрачає 2,6 трлн доларів через високий рівень корупції у країнах.