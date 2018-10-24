Українці вважають найбільшою проблемою держави корупцію - опитування

"На думку українців, найбільшою проблемою, що заважає розвитку нашої країни, є корупція – це зазначили 79% населення. Причому війна на Донбасі зібрала менше голосів (55%). Ще серед головних причин були названі олігархічне засилля в економіці (32%) та відсутність професіоналів у владі (30%)", - йдеться у повідомленні організації.



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Довідка УНН. Загальнонаціональне опитування населення проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із Київським міжнародним інститутом соціології 16–28 серпня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Всього опитано 2041 респондент віком від 17 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% для показників, близьких до 25 або 75%, 2,0% для показників, близьких до 12 або 88%, 1,4% для показників, близьких до 5 або 95%, 0,7% для показників, близьких до 1 або 99%.



Нагадаємо, за словами генпрокурора Юрія Луценка, лічильник корупціонерів в Україні на сьогодні сягнув показника у 7 тисяч 810 осіб.



Водночас в Держдепі США зазначили, що Україні все ще залишається багато роботи у сфері реформ, зокрема - у сфері протидії корупції.