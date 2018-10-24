Украинцы считают самой большой проблемой государства коррупцию - опрос

"По мнению украинцев, самой большой проблемой, мешающей развитию нашей страны, есть коррупция - это отметили 79% населения. Причем война на Донбассе собрала меньше голосов (55%). Еще среди главных причин были названы олигархическое засилье в экономике (32%) и отсутствие профессионалов во власти (30%)", - говорится в сообщении организации.



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Справка УНН. Общенациональный опрос населения проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии 16-28 августа 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего опрошено 2041 респондент в возрасте от 17 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% для показателей, близких к 25 или 75%, 2,0% для показателей, близких к 12 или 88%, 1,4% для показателей, близких к 5 или 95%, 0,7% для показателей, близких к 1 или 99%.



Напомним, по словам генпрокурора Юрия Луценко, счетчик коррупционеров в Украине на сегодня достиг показателя в 7000 810 человек.



В то же время в Госдепе США отметили, что Украине все еще остается много работы в сфере реформ, в частности - в сфере противодействия коррупции.