Луценко: лічильник корупціонерів в Україні досяг 7,8 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Лічильник корупціонерів в Україні на сьогодні сягнув показника у 7 тисяч 810 осіб. Про це заявив Генеральний прокур України Юрій Луценко у Facebook, передає УНН.
"Короткий робочий тиждень і врожай на корупціонерів категорії Б, відведеної законом до підслідності ГПУ. 1 235 500 грн, 158 100 дол США... Дякую співробітникам органів прокуратури, Нацполіції та СБУ за хорошу роботу. Лічильник корупціонерів рухається. На сьогодні таких задокументовано 7810", - повідомив Генпрокурор.
З його слів, за два роки уже є 2,5 тисячі вироків щодо корупції, але більшість - умовні терміни.
При цьому Луценко висловив думку, що відповідальність за корупцію треба посилити. "Ніяких умовних термінів чи штрафів. Мінімум рік позбавлення волі", - зазначив він.
Крім того, Генпрокурор повідомив, що за минулий тиждень ГПУ разом з Нацполіцією відправили в суд 15 справ про умисне убивство, 23 справи про розбій, 62 справи про грабіж, 841 справу про крадіжку, 21 справу про автоугони.
Нагадаємо, поліція прозвітувала про зниження рівня злочинності в Україні на 8%.