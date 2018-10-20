Поліція прозвітувала про зниження рівня злочинності в Україні на 8%

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У 2018 році загальний рівень злочинності в Україні знизився на 8% - саме на стільки менше злочинів зареєстровано упродовж 9 місяців цього року проти такого ж періоду 2017 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Нацполіції.