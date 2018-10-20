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Поліція прозвітувала про зниження рівня злочинності в Україні на 8%

Поліція прозвітувала про зниження рівня злочинності в Україні на 8%

Київ • УНН

 • 10682 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У 2018 році загальний рівень злочинності в Україні знизився на 8% - саме на стільки менше злочинів зареєстровано упродовж 9 місяців цього року проти такого ж періоду 2017 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Нацполіції.

"Упродовж 9 місяців 2018 року в Україні зменшилася кількість зареєстрованих злочинів порівняно з таким же періодом 2017 року – з 420 тисяч до 386 тисяч кримінальних правопорушень. При цьому кількість тяжких і особливо тяжких злочинів з цього числа зменшилася на 11% – зі 155 тисяч до 138 тисяч", - вказали у відомстві.

Найбільший масив серед скоєних злочинів, як зазначається, становлять крадіжки (191 тисяча) та шахрайства (27 тисяч).

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"Зменшилася кількість умисних вбивств, учинених на території держави – з 1185 до 1168. Більш ніж на чверть знизилася кількість розбійних нападів – із 2224 до 1622. На 25% зареєстровано менше грабежів: у 2017 році їх було 14,2 тисячі, цього року – 10,6 тисяч. Крадіжок зареєстровано на 12% менше (216,6 тисяч проти 191,5 тисячі цьогоріч)", - повідомили у поліції.

Також вказано підвищення рівня розкритих тяжких і особливо тяжких злочинів: "Упродовж трьох кварталів 2018 року поліція розкрила понад 148 тисяч кримінальних правопорушень. Питома вага розкритих умисних вбивств зросла до 92 відсотків у порівнянні із минулорічними 89 відсотками".

Нагадаємо, у Києві назвали найбільш криміногенний район.

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