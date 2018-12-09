Світова економіка щороку втрачає 2,6 трлн доларів через корупцію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Щороку світова економіка втрачає 2,6 трлн доларів через високий рівень корупції у країнах. Про це інформує "Центр новин ООН", передає УНН.
"За даними Всесвітнього економічного форуму, щорічний обсяг хабарів у світовому масштабі становить один трильйон доларів. Корупція призводить до того, що світова економіка втрачає 2,6 трлн доларів. Ці кошти складають більше п'яти відсотків глобального ВВП", - йдеться у повідомленні Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з нагоди Міжнародного дня боротьби із корупцією.
Генеральний секретар ООН підкреслив: "Корупція існує у всіх країнах - багатих і бідних, на півночі і на півдні. Вона є посяганням на цінності та ідеали Організації Об'єднаних Націй. Корупція позбавляє людей шкіл, лікарень, відлякує інвесторів і веде до розбазарювання природних ресурсів. Вона підриває верховенство права і сприяє скоєння інших злочинів".
Нагадаємо, згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН 9 грудня щорічно відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.