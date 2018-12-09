Мировая экономика ежегодно теряет 2,6 трлн долларов из-за коррупции

"По данным Всемирного экономического форума, ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет один триллион долларов. Коррупция приводит к тому, что мировая экономика теряет 2,6 трлн долларов. Эти средства составляют более пяти процентов глобального ВВП", - говорится в сообщении Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул: "Коррупция существует во всех странах - богатых и бедных, на севере и на юге. Она является посягательством на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазаривания природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений".

Напомним, согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря ежегодно отмечается Международный день борьбы с коррупцией.