Сьогодні світ відзначає Міжнародний день боротьби з корупцією
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН 9 грудня щорічно відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією, повідомляє УНН.
Міжнародний день ООН, встановлений резолюцією A/58/4 Генеральної Асамблеї ООН 31 жовтня 2003 року.
Цього дня в 2003 році у мексиканському місті Мерида на політичній конференції високого рівня була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції і вже 14 грудня 2005 року Конвенція набула чинності, як міжнародний правовий документ, обов'язковий до виконання її сторонами. Україна ратифікувала цю угоду 18 жовтня 2006 року.
Декларація зобов'язує країни-підписанти, встановлювати відповідальність за корупцію за законом. Правопорушеннями вважаються хабарі, присвоєння бюджетних засобів і відмивання корупційних доходів. Важливим положенням документу є принцип повернення коштів до тієї країни, з якої їх було виведено в наслідок корупційних діянь.
Нагадаємо, Міжнародна аудиторська компанія Ernst & Young у 2012 році поставила Україну в трійку найбільш корумпованих країн світу разом з Колумбією та Бразилією. У 2017 році в Індексі сприйняття корупції міжнародної організації Трансперенсі Інтернешнл Україна зайняла 130-те місце зі 180 країн, що досліджувалися (поряд з Іраном і М'янмою).
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Самі українці називають корупцію однією з головних проблем в країні. Корупція йде третьою після проблеми високої вартості життя і низьких зарплат, а також війни в Донбасі. Абсолютна більшість українців занепокоєні рівнем корупції в країні: 75,7% вважають проблему дуже серйозною, ще 18,0% - скоріше серйозною (разом 93,7%). Про це свідчать дані моніторингового дослідження КМІС "Стан корупції в Україні", проведеного у липні-серпні 2018 року.
Останніми роками в Україні створюються спеціальні антикорупційні органи, наприклад Національне антикорупційне бюро. У Державному бюджеті на 2019 рік на Національне антикорупційне бюро України закладено 857 млн грн. Стільки ж бюро мало і у 2018 році. На Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру виділять 116 млн грн, що приблизно на 10 млн менше ніж у 2018 році. У той же час на Національне агентство з питань запобігання корупції видатки зростуть на 10% - 683 млн грн до 758 млн грн. На Вищий антикорупційний суд, що ще не розпочав свою роботу, передбачено 287 млн грн.