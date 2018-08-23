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Українські корупціонери виводять гроші в 23 країни світу - НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Українські корупціонери виводять вкрадені гроші через компанії, зареєстровані в 23 країнах світу. Про це йдеться у звіті Національного антикорупційного бюро України за І півріччя, передає УНН.

Українські корупціонери виводять гроші в 23 країни світу - НАБУ

За даними НАБУ, близько 30 підозрюваних у корупції переховуються за кордоном, причому кожен другий - в Росії.

Станом на 30 червня 2018 року в міжнародний розшук за ініціативою НАБУ оголосили 21 особу. Щодо 16 із них направили запити до інших країн.

"Так, навесні цього року до компетентних органів Німеччини скеровано запит щодо видачі голови правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" (Дмитро Крючков - ред.), затриманого в цій країні в квітні 2018 року. За версією слідства, ця особа є організатором корупційної схеми, через яку державі завдано збитків на суму понад 346 млн грн", - розповіли в НАБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАБУ проінформувало Німеччину про російське громадянство для Крючкова

У НАБУ уточнюють, що міжнародний напрямок їх роботи є одним з ключових, бо багато корупційних схем реалізуються за участю компаній, зареєстрованих за кордоном.

"Географія цих суб'єктів господарювання поки що охоплює не менше 23 країни на трьох континентах. На думку детективів, українські корупціонери вибирають місця "прописки" незаконно отриманих коштів у державах із спрощеною системою реєстрації, ускладненим порядком розкриття інформації та високим ступенем конфіденційності. Збитки, завдані державним інтересам за участю іноземних контрагентів, обчислюються в 1,84 млрд гривень, 22,7 млн доларів і 12 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, екс-директор компанії “Енергомережа” Дмитро Крючков 14 квітня був затриманий у Німеччині. ГПУ скерувало німецьким колегам документи на його екстрадицію в Україну.

ЗМІ називають Крючкова людиною Суркісів, адже представники братів входили до керівних органів компанії “Енергомережа”.

“Очевидно, що за схемою "Енергомережа", і не тільки за нею, дійсно стояв мозок більше серйозний, ніж його власний (Крючкова — ред.), а саме — мозок Григорія Суркіса. І під час дачі показів Крючков це може розкрити. Одна участь в схемі "Енергомережі" вже може коштувати українському олігарху декількох років позбавлення волі”, — зазначив з цього приводу політолог Владислав Дзідвінський.

Також нагадаємо, НАБУ наразі розслідує кримінальне провадження за підозрою керівництва “Енергомережі” у завданні мільйонних збитків державному бюджету шляхом укладання договорів про відступлення права вимоги боргів за електроенергію перед “Запоріжжяобленерго” та “Черкасиобленерго”.

Детективи НАБУ вже довели незаконність угод “Енергомережі” у всіх судових інстанціях.

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