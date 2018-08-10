НАБУ проінформувало Німеччину про російське громадянство для Крючкова - Ситник

“Звичайно, і ми очікуємо на позитивний результат розгляду наших документів”, — сказав він.

Також, як повідомив Ситник, НАБУ проінформувало своїх німецьких колег про ймовірну підготовку Крючкова до виїзду в РФ шляхом отримання російського громадянства та з метою уникнення відповідальності.

“Усю інформацію, яка була нам відома, і яка буде сприяти поверненню Крючкова в Україну, нами надана (Німеччині - ред.)”, — наголосив очільник НАБУ.

Нагадаємо, напередодні експерт Інституту публічної політики та консалтингу Василь Вакаров, із посиланням на власні стовідсотково достовірні джерела, повідомив про те, що для Дмитра Крючкова готують оформлення російського громадянства.

“Задля того, щоб не допустити видачі корупціонера українським правоохоронцям пани С......и (Суркіси — ред.) в авральному режимі роблять Крючкову громадянство Російської Федерації. За новим паспортом він, напевно, має виїхати до Ростова, де приєднатися до купки наших втікачів”, — зазначив Вакаров.

Із запитом на інформацію про вказаний факт редакція УНН звернулася до німецьких правоохоронців.

Нагадаємо, екс-директор компанії “Енергомережа” Дмитро Крючков 14 квітня був затриманий у Німеччині. ГПУ скерувало німецьким колегам документи на його екстрадицію в Україну.

ЗМІ називають Крючкова людиною Суркісів, адже представники братів входили до керівних органів компанії “Енергомережа”.

“Очевидно, що за схемою „Енергомережа“, і не тільки за нею, дійсно стояв мозок більше серйозний, ніж його власний (Крючкова — ред.), а саме — мозок Григорія Суркіса. І під час дачі показів Крючков це може розкрити. Одна участь в схемі „Енергомережі“ вже може коштувати українському олігарху декількох років позбавлення волі”, — зазначив з цього приводу політолог Владислав Дзідвінський.

Також нагадаємо, НАБУ наразі розслідує кримінальне провадження за підозрою керівництва “Енергомережі” у нанесенні мільйонних збитків державному бюджету шляхом укладання договорів про відступлення права вимоги боргів за електроенергію перед “Запоріжжяобленерго” та “Черкасиобленерго”.

Детективи НАБУ вже довели незаконність угод “Енергомережі” у всіх судових інстанціях.