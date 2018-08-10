НАБУ проинформировало Германию о российском гражданстве для Крючкова - Сытник
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает положительного решения со стороны немецких правоохранителей по делу экс-директора компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова. Речь идет об экстрадиции указанного подозреваемого в Украину. Об этом руководитель НАБУ Артем Сытник рассказал в комментарии УНН.
"Конечно, и мы ожидаем положительный результат рассмотрения наших документов", - сказал он.
Также, как сообщил Сытник, НАБУ проинформировало своих немецких коллег о возможной подготовке Крючкова к выезду в РФ путем получения российского гражданства и во избежание ответственности.
"Вся информация, которая была нам известна, и которая будет способствовать возвращению Крючкова в Украину, нами предоставлена (Германии - ред.)", - подчеркнул глава НАБУ.
Напомним, накануне эксперт Института публичной политики и консалтинга Василий Вакаров со ссылкой на собственные полностью достоверные источники, сообщил о том, что для Дмитрия Крючкова готовят оформления российского гражданства.
"Для того, чтобы не допустить выдачи коррупционера украинским правоохранителям господа С.....ы (Суркисы - ред.) в авральном режиме делают Крючкову гражданство Российской Федерации. По новому паспорту он, наверное, должен выехать в Ростов, где присоединится к группе наших беглецов", - отметил Вакаров.
С запросом на информацию об указанном факте редакция УНН обратилась к немецким правоохранителям.
Напомним, экс-директор компании "Энергосеть" Дмитрий Крючков 14 апреля был задержан в Германии. ГПУ направило немецким коллегам документы на его экстрадицию в Украину.
СМИ называют Крючкова человеком Суркисов, ведь представители братьев входили в руководящие органы компании "Энергосеть".
"Очевидно, что за схемой "Энергосети", и не только за ней, действительно стоял мозг больше серьезный, чем его собственный (Крючкова - ред.), а именно - мозг Григория Суркиса. И во время дачи показаний Крючков это может раскрыть. Одна участие в схеме "Энергосети" уже может стоить украинскому олигарху нескольких лет лишения свободы", - отметил по этому поводу политолог Владислав Дзидвинский.
Также напомним, НАБУ расследует уголовное производство по подозрению руководства "Энергосети" в нанесении миллионных убытков государственному бюджету путем заключения договоров об уступке права требования долгов за электроэнергию перед "Запорожьеоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго".
Детективы НАБУ уже доказали незаконность сделок "Энергосети" во всех судебных инстанциях.