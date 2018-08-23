Украинские коррупционеры выводят деньги в 23 страны мира - НАБУ

По данным НАБУ, около 30 подозреваемых в коррупции скрываются за рубежом, причем каждый второй — в России.

По состоянию на 30 июня 2018 года, в международный розыск по инициативе НАБУ объявили 21 человека. Относительно 16 из них направили запросы в другие страны.

“Так, весной этого года в компетентные органы Германии направлен запрос о выдаче председателя правления ЧАО “ХК „Энергосеть“ (Дмитрий Крючков — ред.), задержанного в этой стране в апреле 2018 года. По версии следствия, это лицо является организатором коррупционной схемы, по которой государству нанесен ущерб на сумму более 346 млн грн”, — рассказали в НАБУ.

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В НАБУ уточняют, что международное направление их работы является одним из ключевых, потому что много коррупционных схем реализуются с участием компаний, зарегистрированных за рубежом.

“География этих субъектов хозяйствования пока охватывает не менее 23 стран на трех континентах. По мнению детективов, украинские коррупционеры выбирают места "прописки" незаконно полученных средств в государствах с упрощенной системой регистрации, осложненным порядком раскрытия информации и высокой степенью конфиденциальности. Убытки, причиненные государственным интересам с участием иностранных контрагентов, исчисляются в 1,84 млрд гривен, 22,7 млн долларов и 12 млн евро”, - говорится в сообщении.

Напомним, экс-директор компании “Энергосеть” Дмитрий Крючков 14 апреля был задержан в Германии. ГПУ направило немецким коллегам документы на его экстрадицию в Украину.

СМИ называют Крючкова человеком Суркисов, ведь представители братьев входили в руководящие органы компании “Энергосеть”.

“Очевидно, что за схемой ”Энергосеть“, и не только за ней, действительно стоял мозг более серьезный, чем его собственный (Крючкова — ред.), а именно — мозг Григория Суркиса. И во время дачи показаний Крючков это может раскрыть. Одно участие в схеме "Энергосети“ уже может стоить украинскому олигарху нескольких лет лишения свободы”, - отметил по этому поводу политолог Владислав Дзидвинський.

Также напомним, НАБУ сейчас расследует уголовное производство по подозрению руководства “Энергосети” в нанесении миллионных убытков государственному бюджету путем заключения договоров об уступке права требования долгов за электроэнергию перед “Запорожьеоблэнерго” и “Черкассыоблэнерго”.

Детективы НАБУ уже доказали незаконность сделок “Энергосети” во всех судебных инстанциях.