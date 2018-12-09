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Сегодня мир отмечает Международный день борьбы с коррупцией

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря ежегодно отмечается Международный день борьбы с коррупцией, сообщает УНН.

Сегодня мир отмечает Международный день борьбы с коррупцией

Международный день ООН, установленный резолюцией A/58/4 Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003.
В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции и уже 14 декабря 2005 Конвенция вступила в силу, как международный правовой документ, обязательный к исполнению ее сторонами. Украина ратифицировала это соглашение 18 октября 2006.

Декларация обязывает страны-подписанты, устанавливать ответственность за коррупцию по закону. Правонарушениями считаются взятки, присвоение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Важным положением документа является принцип возврата средств в ту страну, из которой они были выведены в результате коррупционных деяний.

Напомним, Международная аудиторская компания Ernst & Young в 2012 году поставила Украину в тройку самых коррумпированных стран мира вместе с Колумбией и Бразилией. В 2017 году в Индексе восприятия коррупции международной организации Трансперенси Интернешнл Украина заняла 130-е место из 180 стран, которые исследовались (наряду с Ираном и Мьянмой).

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Сами украинцы называют коррупцию одной из главных проблем в стране. Коррупция идет третьей после проблемы высокой стоимости жизни и низких зарплат, а также войны в Донбассе. Абсолютное большинство украинцев обеспокоены уровнем коррупции в стране: 75,7% считают проблему очень серьезной, еще 18,0% - скорее серьезной (вместе 93,7%). Об этом свидетельствуют данные мониторингового исследования КМИС "Состояние коррупции в Украине", проведенного в июле-августе 2018 года.

В последние годы в Украине создаются специальные антикоррупционные органы, например Национальное антикоррупционное бюро. В Государственном бюджете на 2019 на Национальное антикоррупционное бюро Украины заложено 857 млн ​​грн. Столько же бюро получило и в 2018 году. На Специализированную антикоррупционную прокуратуру выделят 116 млн грн, что примерно на 10 млн меньше, чем в 2018 году. В то же время на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции расходы вырастут на 10% - 683 млн грн до 758 млн грн. На Высший антикоррупционный суд, еще не начавший свою работу, предусмотрено 287 млн ​​грн.

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