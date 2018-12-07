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Рахункова палата виявила ознаки криміналу у роботі системи ProZorro

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Рахункова палата встановила цілий ряд факторів, які свідчать про неефективне використання державного майна державним підприємством “ПРОЗОРРО”, що має негативні наслідки для бюджету у розмірі 206,5 млн грн. Про це повідомила прес-служба Рахункової палати України, передає УНН.

Рахункова палата виявила ознаки криміналу у роботі системи ProZorro

“Аудитом засвідчено витрати державного підприємства „ПРОЗОРРО“ з недотриманням вимог законодавства — 32,0 млн грн, непродуктивні витрати — 9,3 млн грн, отримання підприємством доходів з порушенням законодавства — 165,2 млн гривень”, — йдеться у повідомленні.

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Крім того, у Рахунковій палаті зазначають, що за 2,5 роки ДП “ПРОЗОРРО” із збиткового стало прибутковим. Незважаючи на щорічне зростання обсягу доходів, прибуток підприємства зменшується, а витрати на оплату праці збільшуються.

“Уповноважений орган управління майном — Міністерство економічного розвитку і торгівлі України — не забезпечило належного управління ДП „ПРОЗОРРО“. Дієвої системи внутрішнього контролю не було створено. Внутрішній аудит ДП „ПРОЗОРРО“ Мінекономрозвитку взагалі не проводився”, — підкреслили у Рахунковій палаті.

Економія не підтвердилась

Аудитом встановлено, що в електронній системі закупівель (ЕСЗ) неможливо визначити обсяг бюджетних коштів, які використовуються при здійсненні публічних закупівель за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС) Prozorro, а також їх економію для державного бюджету. Отже, розміщена в офіційних джерелах інформація про економію ЕСЗ державному бюджету мільярдів гривень не підтвердилася під час аудиту.

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ІТС Prozorro, яка є складовою ЕСЗ, як і сама ЕСЗ, функціонують із порушеннями законодавства.

Так, Урядом у 2016 році, в порушення вимог Закону України “Про публічні закупівлі”, було прийнято постанову № 166 “Про порядок функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків”, на підставі якої видано наказ Мінекономрозвитку про визначення веб-порталом Уповноваженого органу з питань закупівель ІТС Prozorro та передання відповідних функцій ДП “ПРОЗОРРО”.

Зазначене призвело до втрат надходжень до держбюджету, оскільки плата, що справляється адміністратором з оператора авторизованого електронного майданчика, зараховується до доходів підприємства, а не до держбюджету.

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Незаконні рішення

У липні 2016 року до вказаного вище порядку внесено зміни, які не відповідають вимогам Закону України “Про публічні закупівлі”, — введено поняття “попередня авторизація”.

Це створило умови, за яких посадові особи Мінекономрозвитку ухвалили незаконні управлінські рішення про попередню авторизацію електронних майданчиків, допустивши їх до функціонування у складі ЕСЗ без створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ). Водночас КСЗІ з підтвердженою відповідністю досі не має і сама ІТС Prozorro.

Крім того, до адміністрування ІТС Prozorro залучалися і залучаються на платній основі сторонні організації, які мають доступ до електронної системи закупівель, що створює загрози інформаційній безпеці держави.

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Завищення окладу

Встановлено і порушення законодавства у частині визначення Мінекономрозвитку в контракті з генеральним директором ДП “ПРОЗОРРО” завищеного окладу. Загалом, за розрахунками аудиторів, внаслідок службової недбалості посадових осіб Мінекономрозвитку витрати підприємства з порушенням вимог законодавства на оплату праці керівника становили 920,68 тис. грн, чим нанесено збитків підприємству на вказану суму.

Зазначене може мати ознаки кримінального правопорушення. За результатами аудиту Рахункова палата підготувала низку рекомендацій Кабміну, зокрема щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, які допустили неефективне управління та розпорядження державним майном, приведення Мінекономорозвитку у відповідність до вимог чинного законодавства порядку функціонування та експлуатації ІТС Prozorro та передання її з балансу ДП “ПРОЗОРРО” на баланс Міністерства.

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Ознаки кримінального правопорушення

Звіт про результати аудиту буде надіслано Президентові України, комітетам Верховної Ради України з питань економічної політики, з питань інформатизації та зв’язку, з питань запобігання і протидії корупції, Раді національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Службі безпеки України.

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Про допущені порушення законодавства буде поінформовано ГПУ та НАБУ з направленням відповідних матеріалів. Звіт і рішення Рахункової палати про результати аудиту будуть розміщені на офіційному веб-сайті установи.

Нагадаємо, стосовно ДП “Прозорро” ведеться низка перевірок. Так, 17 вересня СБУ доручила провести позапланову перевірку ДП “Прозорро”.

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У липні поточного року правоохоронці викрили групу осіб, які незаконно заволоділи 50% частки компанії ТОВ “Держзакупівлі.ОНЛАЙН”, більш відомого як інтернет-ресурс, що входить до системи публічних закупівель ProZorro та відкритої системи комерційних закупівель RIALTO. У результаті суд наклав арешт на майно “дочки” ДП “ПРОЗОРРО”.

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